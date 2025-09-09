El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido pero no excesivamente caluroso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será tan agobiante gracias a la baja humedad en las horas pico. La combinación de temperaturas agradables y un cielo despejado hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a parques.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, en general, el viento será suave y no se anticipan condiciones adversas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. Las probabilidades de lluvia son nulas, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos en la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados hacia el final del día. El ocaso está previsto para las 20:32, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y hermoso.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.