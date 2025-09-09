El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán despejados, con una ligera presencia de nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad. La temperatura comenzará en torno a los 25 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 03:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 30 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. Sin embargo, se prevé que la humedad baje hasta un 18% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más elevada. A medida que el sol se eleva en el horizonte, la radiación solar será intensa, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. En las horas de la tarde, se anticipa que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 36 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se esperan precipitaciones en Córdoba, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto significa que las actividades al aire libre no se verán afectadas por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender lentamente, alcanzando los 26 grados hacia las 22:00 horas. La noche se presentará con cielos poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para actividades nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 20:36 horas, marcando el final de un día cálido y soleado en Córdoba.

