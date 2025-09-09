El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable y soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 22 grados a la 1 de la madrugada y bajando a 21 grados a las 2 de la madrugada.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 30 grados a las 4 de la tarde. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 32% y el 61% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. Sin embargo, la brisa del viento, que soplará principalmente del noroeste, ayudará a mitigar el calor, con velocidades que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas más cálidas.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el parque o una reunión con amigos en una terraza.

En la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 25 grados a las 10 de la noche. La humedad también comenzará a aumentar, llegando a un 29% hacia el final del día.

El ocaso se producirá a las 20:41, ofreciendo un espectáculo visual con los colores del atardecer. La noche se presentará despejada, ideal para disfrutar de las estrellas y de un tiempo agradable. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre en Castilleja de la Cuesta, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.