El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Cartaya, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, especialmente en las primeras horas, pero a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 22 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 16 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 29 grados alrededor de las 17:00 horas. Por la tarde, se prevé que las temperaturas se mantengan en torno a los 28 grados, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 36% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 78% en las horas más frescas de la mañana. Sin embargo, a medida que las temperaturas suben, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 20% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 25 y 37 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 45 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Cartaya podrán disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace que sea un día ideal para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que el día avance hacia la noche, el cielo se irá cubriendo nuevamente con nubes altas, pero sin indicios de lluvia. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas, lo que sugiere una noche cálida y agradable.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.