El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Carmona se prepara para un día mayormente soleado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable. Las temperaturas comenzarán en torno a los 23 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 22 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 21 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe su descenso, alcanzando los 20 grados a las 04:00 y 19 grados a las 05:00. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 28 grados a las 16:00, y llegando a un pico de 30 grados a las 18:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 37% a la medianoche y descenderá hasta un 16% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento soplará predominantemente del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 19:00. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el centro histórico de Carmona o para participar en actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se producirá a las 20:39. En resumen, hoy será un día cálido y soleado en Carmona, ideal para disfrutar de la belleza de la localidad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.