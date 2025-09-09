El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera en Camas un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la noche y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C a la 1:00 AM y los 23°C a la medianoche, proporcionando un inicio de jornada cómodo para quienes se desplacen al trabajo o realicen actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 19°C a las 4:00 AM y manteniéndose en torno a los 20°C hasta las 3:00 PM. El cielo seguirá siendo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a partir de las 2:00 AM, pero sin afectar la luminosidad del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 34% y aumentando gradualmente hasta un 47% en las horas más cálidas.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 14 km/h durante la mañana. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento aumente, alcanzando hasta 20 km/h en la tarde, lo que podría ser un alivio ante el calor que se prevé.

En cuanto a las temperaturas, se espera un aumento notable a lo largo de la tarde, alcanzando un máximo de 31°C entre las 4:00 PM y las 6:00 PM. Este calor será acompañado de un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante recordar que la exposición prolongada al sol puede resultar incómoda, por lo que se recomienda tomar precauciones adecuadas, como el uso de protector solar y mantenerse hidratado.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean eventos al aire libre o actividades recreativas. La puesta de sol se producirá a las 8:40 PM, marcando el final de un día que promete ser cálido y agradable en Camas. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las condiciones favorables.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.