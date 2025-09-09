El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 21 grados a media tarde.

A lo largo del día, el cielo experimentará algunas variaciones, con la aparición de nubes altas en las horas centrales, aunque estas no afectarán significativamente la luminosidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo hacia las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. La sensación térmica será agradable, gracias a la combinación de sol y temperaturas moderadas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 25% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco y agradable, ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Cabra disfruten de sus planes sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, predominando de dirección oeste. Estas condiciones de viento serán más notorias en las horas de la tarde, cuando se espera que la velocidad del viento alcance su máximo, contribuyendo a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:34 horas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia la noche, lo que hará que la velada sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Cabra se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.