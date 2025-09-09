El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

Hoy, 9 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente soleado con algunas nubes altas que aparecerán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 29 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa a medida que avanza la jornada. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 29 grados. Por la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, situándose en torno a los 24 grados hacia las 21:00 horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales, especialmente en las áreas más abiertas. Este viento, aunque moderado, puede ser un alivio ante las altas temperaturas esperadas.

No se anticipa precipitación a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes y visitantes de Las Cabezas de San Juan disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 20:40 horas, ofreciendo un espectáculo visual que promete ser espectacular, con un cielo que se tornará en tonos cálidos al caer la tarde.

En resumen, el día de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo mayormente despejado y sin riesgo de lluvia.Las Cabezas de San Juan vivirá un día típico de finales de verano, ideal para actividades familiares y recreativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.