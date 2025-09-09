El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 23 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% por la mañana y descendiendo hasta un 15% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 1 y 21 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las altas temperaturas. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones, especialmente durante las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones en Bormujos durante el día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La puesta de sol está programada para las 20:41, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable.

En resumen, el día de hoy en Bormujos se caracteriza por un tiempo cálido, seco y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y un viento moderado, es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.