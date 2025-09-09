El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 26 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 25 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad comenzará a aumentar a partir de la tarde, con la aparición de nubes altas, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. La humedad relativa oscilará entre el 30% y el 59%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo, especialmente en las horas más cálidas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del suroeste con velocidades de hasta 10 km/h, aumentando a medida que avanza el día. Para la tarde, se espera que el viento sople del oeste, alcanzando velocidades de hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas. Las rachas máximas de viento podrían llegar a los 36 km/h en las horas pico, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que alcancen su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con un valor de 30 grados . A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 28 grados a las 8 de la tarde y alcanzando los 23 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 20:32, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Bailén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día perfecto para paseos, deportes y reuniones familiares. Se aconseja a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre la hidratación adecuada y protegiéndose del sol en las horas más cálidas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.