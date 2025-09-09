El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 25 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 24 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% y descendiendo a un 42% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con una velocidad que oscilará entre los 10 y 19 km/h. Las rachas de viento alcanzarán su máxima intensidad en la tarde, con velocidades de hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento del oeste también contribuirá a mantener el cielo despejado, evitando la formación de nubes que pudieran alterar la estabilidad del tiempo.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 27 grados alrededor de las 5 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 26 grados a las 6 de la tarde y a 24 grados hacia las 9 de la noche. La humedad comenzará a aumentar ligeramente al caer la tarde, pero se mantendrá en niveles cómodos.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el centro histórico de Baeza, donde se pueden apreciar sus monumentos y la belleza de su arquitectura renacentista.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que aportará frescura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.