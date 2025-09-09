El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Baena, con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 29 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 29 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 18% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que el día sea agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento también podría generar un ambiente propicio para la práctica de deportes al aire libre, aunque se debe tener precaución con las ráfagas más fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean actividades como paseos, picnics o eventos al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 20:34. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje nocturno sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados. Es un día perfecto para aprovechar al máximo las actividades al exterior, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.