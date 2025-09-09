El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 22 grados a las 02:00 horas. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando los 21 grados a las 03:00 horas y los 20 grados a las 04:00 horas.

A partir de las 05:00 horas, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 19 grados a las 05:00 y los 18 grados a las 06:00. Durante la mañana, el termómetro irá subiendo, llegando a los 21 grados a las 10:00 horas y alcanzando un máximo de 30 grados entre las 14:00 y las 15:00 horas. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 36% y el 61% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la madrugada, se registrarán vientos de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando rachas de hasta 33 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría proporcionar un alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de un día soleado y cálido. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 28 grados a las 20:00 horas y cerrando el día con 24 grados a las 22:00 horas.

En resumen, Andújar disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en las horas de la tarde y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias ni cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.