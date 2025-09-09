El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente completamente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día cálido y agradable.

La humedad relativa comenzará en un 35% por la mañana, aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 75% en las horas más frescas de la tarde. Sin embargo, este aumento en la humedad no debería afectar significativamente la sensación térmica, ya que las temperaturas se mantendrán en niveles confortables.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que variarán entre 12 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Es recomendable que los residentes y visitantes de Aljaraque tomen precauciones si planean estar al aire libre durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00, cuando se espera que las temperaturas sean más elevadas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que el tiempo será estable y seco. Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 20:44, seguido de un descenso gradual de las temperaturas.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y cálido, con condiciones ideales para actividades al aire libre y un ambiente agradable en general.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.