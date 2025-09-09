El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 9 de septiembre

El día de hoy, 9 de septiembre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 50% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas de la mañana y la tarde, cuando las temperaturas serán más frescas.

A lo largo de la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados entre las 4 y las 5 de la tarde. Este será el momento más cálido del día, y aunque el cielo seguirá despejado, la sensación térmica será agradable gracias a la brisa suave que se prevé. La velocidad del viento oscilará entre 5 y 12 km/h, predominando del oeste-noroeste, lo que ayudará a mitigar el calor.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en ninguna parte del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en 0% durante todo el día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:32. La humedad aumentará ligeramente al caer la noche, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-08T21:28:08.