El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 8 de septiembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 32 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
La temperatura alcanzará su punto máximo en las horas centrales del día, con un pico de 32 grados a las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 39% por la tarde. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 22 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 31 grados a las 18:00 horas.
En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión familiar en el jardín.
El viento soplará del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.
La humedad relativa será más alta en las primeras horas de la mañana, alcanzando un 75% a las 08:00, pero disminuirá a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 39% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo más húmeda, el tiempo se tornará más seco y cómodo a medida que se acerque la tarde.
En resumen, El Viso del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar del buen tiempo, ya sea en familia o con amigos.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.
