El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se espera en Úbeda un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 24 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas se mantendrán en un rango de entre 23 y 30 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro llegue a los 31 grados.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 27% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 5 y 21 km/h, predominando del oeste y suroeste. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto se traduce en un ambiente seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque la probabilidad es baja, con un 5% de chance.

El estado del cielo se mantendrá mayormente despejado a poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, hoy en Úbeda se presenta como un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo mayormente despejado y un viento que, aunque moderado, ofrecerá un alivio del calor. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniéndose hidratados y protegidos del sol durante las horas más intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.