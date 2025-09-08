El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se despertará bajo un cielo que alternará entre nubes altas y momentos de despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se prevé que las nubes altas dominen el panorama, especialmente en los periodos de la madrugada hasta las 8:00. A medida que avance la jornada, el cielo se irá despejando, ofreciendo un ambiente más soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 23 grados a las 2:00 y manteniéndose en torno a los 22 grados hasta las 4:00. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 25 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 31 grados a las 15:00. Por la tarde, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 29 grados, proporcionando un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% por la mañana y disminuyendo a un 40% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de las actividades diarias con mayor comodidad.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 43 km/h a las 14:00. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más calurosas, aunque se recomienda precaución ante posibles ráfagas fuertes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia muy baja, que se mantiene en un 5% en algunos periodos. Esto significa que es poco probable que se presenten tormentas o lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente soleado y seco.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se presenta favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el campo o disfrutar de la gastronomía local en alguna terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.