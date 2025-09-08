El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas dominen el panorama. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00 y estabilizándose en 24 grados durante las primeras horas del día.

A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 34 grados en la tarde, alrededor de las 16:00 horas. Este calor será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 37% y el 74%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. La humedad será más alta en las primeras horas del día, pero se irá reduciendo conforme avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 43 km/h a las 17:00 horas. Este viento podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque también es importante tener precaución, ya que las ráfagas fuertes pueden generar incomodidad.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico de calor.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 31 grados a las 18:00 horas y continuando su descenso hasta los 23 grados hacia la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:41 horas, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el día en Los Palacios y Villafranca se presenta como una jornada cálida y mayormente despejada, con un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones necesarias ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.