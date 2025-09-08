El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 32 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, el cielo se despejará, permitiendo que el sol brille con fuerza. A partir de las 8:00, se prevé un cielo poco nuboso, lo que favorecerá la sensación de calor, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 32 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 30 grados hacia las 19:00. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 43% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. La dirección del viento, predominantemente del oeste, contribuirá a mantener el ambiente fresco en las horas más calurosas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Osuna podrán disfrutar de un día sin interrupciones climáticas, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena observación de las estrellas. Las temperaturas nocturnas descenderán a alrededor de 25 grados, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de la velada. En resumen, el tiempo en Osuna hoy será mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.