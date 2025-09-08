El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Lucena se prepara para un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un predominio de nubes altas, pero a medida que avance el día, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 32 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A las 14:00 horas, se prevé que la temperatura llegue a los 31 grados, lo que sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los lucentinos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 52% a la medianoche y descendiendo hasta un 24% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa. Por la noche, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 56% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el sur y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Este viento será más notable en las áreas abiertas, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos pueden disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades familiares.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas y un viento moderado. Es un momento ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en un paseo por el parque o en una reunión con amigos. Recuerde protegerse del sol y mantenerse hidratado para disfrutar al máximo de este hermoso día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.