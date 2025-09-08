El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se espera un tiempo variado en Lebrija, con predominancia de cielos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 24 grados . A medida que avance el día, se prevé que las nubes se mantengan, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 32 grados en la tarde, lo que podría generar una sensación de calor considerable. Sin embargo, por la noche, las temperaturas descenderán a unos agradables 22 grados, proporcionando un alivio tras el calor diurno.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 40% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será caluroso, la humedad no será excesivamente alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

Respecto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Este viento podría ser especialmente notable en áreas abiertas y expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de nubes altas que podrían aparecer en la tarde, aunque no se espera que afecten significativamente el tiempo.

En resumen, el día de hoy en Lebrija se caracterizará por cielos nubosos, temperaturas cálidas y un viento moderado. Los habitantes podrán disfrutar de un día mayormente seco, con la posibilidad de momentos de sol entre las nubes. Es un buen momento para salir y disfrutar de las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar debido a las altas temperaturas esperadas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.