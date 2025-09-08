El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 24 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 32 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura comience a descender ligeramente, situándose en torno a los 31 grados hacia las 18:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 45% por la mañana y descendiendo hasta un 21% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 9 km/h, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando picos de 33 km/h en la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que aliviará las altas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo de las 24 horas. Esto significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registran algunas posibilidades de nubes altas en la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 17:00 horas. Aun así, estas no afectarán significativamente la claridad del cielo ni la temperatura.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente pasear por la ciudad. Recuerde mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas más calurosas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.