El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo predominantemente cálido y variado en su estado del cielo. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente poco nuboso, con temperaturas que rondan los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 25 grados a la 01:00. A medida que avanza la mañana, las nubes altas comenzarán a hacer su aparición, especialmente entre las 01:00 y las 02:00, aunque sin afectar significativamente la luminosidad del día.

Durante la tarde, el cielo se tornará más cubierto, alcanzando su punto máximo de nubosidad entre las 03:00 y las 05:00, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 21 grados. A partir de las 06:00, el cielo se mantendrá nuboso, pero se espera que las temperaturas comiencen a recuperarse, alcanzando los 34 grados a las 17:00. A lo largo de la jornada, la sensación térmica será de calor moderado, con un leve aumento en la humedad relativa, que se situará en torno al 68% en las primeras horas y descenderá a un 29% hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto sugiere que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento soplará con cierta intensidad, especialmente en las horas de la tarde, alcanzando rachas de hasta 33 km/h desde el oeste. Esto podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales, a pesar del calor predominante.

La mañana comenzará con vientos del noreste a 9 km/h, que irán disminuyendo en velocidad a lo largo del día, aunque se mantendrán constantes en dirección. A medida que se acerque la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h, lo que podría ser un alivio ante las altas temperaturas.

En resumen, Córdoba vivirá un día cálido y mayormente soleado, con un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto, pero sin riesgo de lluvias. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en la tarde, y el viento proporcionará un alivio temporal del calor. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar ante la intensa radiación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.