El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 32 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 25 grados a la 01:00. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 30 grados a las 14:00 y 31 grados a las 15:00. Sin embargo, hacia el final de la tarde, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 28 grados a las 20:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 81% a las 08:00. Durante el día, la humedad se mantendrá en niveles aceptables, descendiendo a un 38% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 22 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h a las 20:00. Esto podría generar una sensación de frescura en las horas más cálidas del día, especialmente al final de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la estabilidad del tiempo para hoy.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para el 8 de septiembre de 2025 se presenta como un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, hacer deporte o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.