El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Cartaya se prepara para un día mayormente despejado, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto en la madrugada. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, especialmente desde la mañana hasta la tarde, donde el cielo se despejará casi por completo.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 20 y 31 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 24 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a 23 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 30 grados a las 14:00 horas, y un máximo de 31 grados a las 15:00 horas. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 29 grados hacia las 18:00 horas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 94% a las 05:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 26% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 21 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 42 km/h a las 23:00 horas. Este viento fresco ayudará a mitigar el calor durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Cartaya, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo mayormente despejado y un viento que aportará frescura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.