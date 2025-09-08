El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Carmona se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un día mayormente nublado. A medida que avance la mañana, las nubes se mantendrán presentes, con un ligero cambio hacia un cielo más despejado en las horas centrales del día.

Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 21 grados a las 09:00. A medida que el sol se eleva, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando un pico de 31 grados entre las 15:00 y las 17:00 horas. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados hacia las 22:00 horas.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 34% en la madrugada y aumentando a lo largo del día, alcanzando un 80% a las 09:00. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, permitiendo que el sol brille con más fuerza en las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Carmona podrán disfrutar de un día mayormente seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas es baja, pero no nula, especialmente en la tarde.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se caracterizará por un inicio nublado, seguido de un aumento en la temperatura y un cielo más despejado en las horas centrales, con un viento moderado que aportará algo de frescura. La jornada se presenta como una buena oportunidad para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la variabilidad del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.