El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se espera un tiempo mayormente estable en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 33 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 26 grados a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente a 22 grados hacia la tarde. A medida que avanza el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 33 grados a las 20:00 horas, justo antes del ocaso.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa un inicio de jornada con cielos poco nubosos, que se mantendrán así hasta las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, se espera que las nubes aumenten, alcanzando un estado nuboso durante la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento al 10% en la franja horaria de 14:00 a 20:00 horas, aunque sin indicios de tormentas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta un 82% en las primeras horas de la mañana. A medida que el calor del día se intensifique, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 30% hacia el final de la jornada.

El viento soplará predominantemente del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con las temperaturas reales.

En resumen, el día se presenta como una jornada cálida y mayormente despejada, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda precaución ante el aumento de la temperatura en las horas centrales del día. La combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.