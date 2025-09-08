El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que la mayor parte del tiempo sea poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

Las temperaturas oscilarán entre los 22 y 32 grados . En las primeras horas, se registrarán 25 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados durante la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura alcanzará su punto máximo en la tarde, llegando a los 32 grados a las 16:00 horas. Por la noche, se espera un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% por la mañana y disminuyendo a un 23% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que las actividades al aire libre sean más agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y el oeste, con velocidades que variarán entre 2 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, se recomienda precaución en áreas expuestas, ya que el viento puede ser más intenso en zonas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos o actividades deportivas, no se verán interrumpidos por condiciones climáticas adversas. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y un viento moderado que aportará un toque de frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.