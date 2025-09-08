El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, pero a medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el panorama. A partir de las 8:00 a.m., el cielo se despejará, ofreciendo un respiro de luz solar que se mantendrá hasta la tarde.

Las temperaturas serán agradables, comenzando en torno a los 25 grados a medianoche y descendiendo ligeramente a 24 grados en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 32 grados entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m. Este calor será acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 39% y el 77%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur y el oeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se prevé que el viento alcance los 7 km/h, aumentando gradualmente hasta 38 km/h en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas pico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas, alcanzando hasta 33 km/h en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día sea completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las horas. Esto significa que no se anticipan tormentas ni chubascos, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La puesta de sol está programada para las 8:41 p.m., lo que brindará una hermosa oportunidad para disfrutar de la tarde y la noche en un ambiente despejado. A medida que el día avance hacia la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados hacia la medianoche.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy promete ser mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el otoño comience a hacer su aparición.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.