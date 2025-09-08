El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 26 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 45% y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 61% hacia el mediodía.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 31 grados en las horas más cálidas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, aunque algunas nubes podrían aparecer en el horizonte. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se esperan lluvias en el transcurso del día. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque esta sigue siendo baja, con un 10% entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas pico. Esto podría proporcionar un alivio del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde. La dirección del viento cambiará ligeramente hacia el oeste en la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. El cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de una hermosa vista del atardecer, que se espera que ocurra a las 20:42.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y una brisa ligera que hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes disfrutar del buen tiempo, pero también estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.