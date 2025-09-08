El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Baeza se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 30 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, donde se espera que el termómetro marque 30 grados a las 15:00 horas. Este calor será acompañado de una humedad relativa que se mantendrá en torno al 30-50%, lo que proporcionará un ambiente cálido pero no excesivamente bochornoso.

A medida que avance la tarde, el cielo continuará con una ligera presencia de nubes altas, pero sin riesgo de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La ausencia de precipitaciones se mantendrá durante todo el día, lo que es ideal para actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en alguna de las terrazas de la ciudad.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 43 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante ante las altas temperaturas. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado a poco nuboso, con una ligera tendencia a aumentar la nubosidad hacia la noche. El ocaso se producirá a las 20:32, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, Baeza disfrutará de un día de clima cálido y soleado, ideal para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y la ausencia de lluvias hacen de este un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.