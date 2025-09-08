El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

El día de hoy, 8 de septiembre de 2025, Baena se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer, pero no se esperan precipitaciones. A medida que avance el día, la nubosidad disminuirá, y se prevé que el sol brille con fuerza, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 33 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de 25 grados, mientras que durante la tarde, el termómetro alcanzará su punto máximo, llegando a los 33 grados. Esta variación sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 21% en las horas más cálidas. Esto indica que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que podría hacer que el tiempo sea más llevadero para los baenenses.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, ya que podrían ser más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 10% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que se traduce en un día seco y soleado. No se prevén tormentas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará aún más, ofreciendo un espectáculo estelar para aquellos que deseen disfrutar de la tranquilidad de la noche. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 26 grados hacia la medianoche, lo que permitirá un descanso reparador tras un día caluroso.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas elevadas y un viento moderado que aportará algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, siempre recordando mantenerse hidratado y protegido del sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.