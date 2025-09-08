El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 8 de septiembre

Hoy, 8 de septiembre de 2025, Andújar se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso durante la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, permitiendo momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados . La mañana comenzará con un ambiente cálido, alcanzando los 25 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 21 grados hacia las 06:00. A medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 34 grados a las 17:00 horas. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se prevé un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 31% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 53% por la noche. Esto puede generar una sensación de calor más intensa durante las horas más cálidas del día, especialmente en combinación con la alta temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 5 a 10 km/h.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado, aunque con nubes que pueden cubrir el cielo en diferentes momentos.

En resumen, Andújar experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que aportará algo de alivio. Es un día propicio para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de mantenerse hidratado ante el calor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-07T21:17:13.