El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente cubierto este 7 de septiembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad irá en aumento, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 26 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta los 20 grados hacia la tarde, lo que sugiere un ambiente fresco y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 65% y alcanzando picos del 98% en las primeras horas de la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que la temperatura máxima alcance los 33 grados a las 17:00 horas, lo que podría hacer que la tarde sea bastante calurosa, aunque la presencia de nubes podría ofrecer algo de alivio.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de un 10% de probabilidad de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones no parecen indicar que se materialicen. Por lo tanto, es recomendable que los habitantes de El Viso del Alcor mantengan un paraguas a mano, aunque lo más probable es que no sea necesario.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 16 y 19 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día. Esto podría proporcionar un alivio adicional al calor, especialmente en las horas más cálidas. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 27 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:58 y el ocaso será a las 20:42, brindando un día con una duración de luz solar considerable. A medida que el sol se oculta, las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco para la noche. En resumen, se prevé un día variado en El Viso del Alcor, con temperaturas cálidas, alta humedad y un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto, pero sin lluvias significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.