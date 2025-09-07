El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Utrera se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de temperaturas agradables que oscilarán entre los 24 y 26 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la jornada, el cielo se irá cubriendo progresivamente. Desde las 3 de la tarde, se espera que el cielo esté completamente cubierto, lo que podría influir en la percepción de calor, a pesar de que las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con un máximo de 34 grados. La combinación de alta temperatura y nubosidad puede generar un ambiente pesado, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un leve aumento al 5% en la tarde, aunque esto no sugiere que se produzcan lluvias. Por lo tanto, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h a lo largo del día. Este viento puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente en las horas más calurosas. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor, que se concentrarán entre las 2 y las 5 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas descenderán a niveles más cómodos, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. La humedad también comenzará a disminuir, lo que permitirá disfrutar de una noche más fresca y agradable. La puesta de sol se producirá a las 20:43, marcando el final de un día caluroso pero sin lluvias en Utrera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.