El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que proporcionará un ambiente fresco y cómodo. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes den paso a períodos de cielo poco nuboso, especialmente durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 31 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 27 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados en la tarde. Sin embargo, se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando hasta un 80% en las horas de la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Por lo tanto, es aconsejable que los habitantes de Úbeda tomen precauciones para evitar el sobrecalentamiento.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día. La probabilidad de precipitación es nula en la mayoría de los períodos, con un leve aumento del 35% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones no sugieren tormentas ni lluvias intensas. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por el tiempo.

El viento soplará de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Úbeda para hoy se presenta como un día cálido y mayormente soleado, con algunas nubes altas y poco nuboso en la tarde. Sin lluvias a la vista y con un viento suave, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.