El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, San Juan de Aznalfarache experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 25 grados , con una humedad relativa del 75%, lo que sugiere un ambiente relativamente cómodo.

A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a aumentar, y para la 01:00 horas, el cielo estará cubierto, con temperaturas que descenderán a 24 grados. La humedad también aumentará, alcanzando el 87%. Este patrón de nubes cubiertas persistirá durante las primeras horas del día, con temperaturas que oscilarán entre 23 y 22 grados hasta las 03:00 horas.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más inestable, con un predominio de cielos muy nubosos. A las 15:00 horas, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 33 grados , mientras que la humedad relativa disminuirá a un 31%. Sin embargo, a pesar del calor, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

El viento será un factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h desde el suroeste en las horas más cálidas. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. A medida que se acerque la tarde, el viento se moderará, pero seguirá soplando desde el suroeste, con velocidades que rondarán entre los 18 y 23 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. A las 22:00 horas, se espera que la temperatura baje a 26 grados , con una humedad que aumentará a un 40%. La noche se presentará tranquila, sin probabilidades de tormentas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente sereno.

En resumen, el día en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un inicio de jornada con cielos poco nubosos, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas cálidas durante la tarde. La ausencia de precipitaciones y la presencia de viento moderado harán que el tiempo sea soportable, aunque se recomienda precaución ante el calor intenso en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.