El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, La Rinconada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a partir de la 1:00 AM, la situación cambiará drásticamente, con un cielo completamente cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Esta tendencia de nubosidad persistente se extenderá hasta la tarde, cuando se espera que el cielo permanezca cubierto hasta las 5:00 PM.

Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 35 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con temperaturas agradables de 26 grados a la medianoche, descendiendo gradualmente a 21 grados a las 6:00 AM. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un pico de 35 grados a las 5:00 PM, lo que podría generar una sensación de calor intenso, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados a las 7:00 PM.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 69% a la medianoche y aumentando hasta un 93% a las 8:00 AM. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 25% hacia las 4:00 PM, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de La Rinconada pueden disfrutar de un día seco, aunque la nubosidad puede hacer que la luz solar sea menos intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h a las 5:00 PM. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas cálidas y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco, aunque con una sensación de calor debido a la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.