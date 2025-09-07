El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes altas den paso a un cielo poco nuboso, permitiendo que el sol brille con más intensidad.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 21 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé que el termómetro suba hasta los 34 grados. Esta subida de temperatura, combinada con una humedad relativa que comenzará en un 78% y descenderá a un 19% por la tarde, podría generar una sensación de calor intenso, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias en ningún momento del día, lo que significa que los habitantes de Puente Genil podrán disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, se prevé una ligera probabilidad de tormentas en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, y un 15% entre las 20:00 y las 02:00 horas. Aunque la posibilidad de tormentas es baja, es recomendable estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se espera que el viento alcance los 22 km/h, disminuyendo a medida que avanza el día, con ráfagas que podrían llegar a los 26 km/h por la tarde. Esta brisa podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar cubierto de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 20:39, marcando el final de un día que, aunque caluroso, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.

En resumen, Puente Genil experimentará un día mayormente soleado y cálido, con algunas nubes y una ligera posibilidad de tormentas por la tarde. Los residentes deben prepararse para un día de calor, pero también disfrutar de las horas de sol que se presentan.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.