El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a un inicio de jornada con temperaturas agradables que rondarán los 24 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, alcanzando temperaturas de hasta 27 grados en las horas centrales del día.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 31 grados , lo que podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas. El cielo se tornará muy nuboso, y existe una probabilidad del 50% de precipitaciones entre las 14:00 y las 20:00 horas, con lluvias escasas que podrían refrescar el ambiente. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 29 grados.

El viento soplará del sur y suroeste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas de mayor nubosidad y posible lluvia.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando a un 60% durante la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A medida que se acerque la noche, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en torno al 38%, lo que podría hacer que la noche sea más agradable.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un inicio soleado y cálido, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas por la tarde. Los residentes deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas y disfrutar de las temperaturas agradables de la mañana antes de que el tiempo se torne más variable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.