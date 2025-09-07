El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 32 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde se registrarán temperaturas alrededor de los 24 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta los 18 grados hacia las 06:00 horas. A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando los 32 grados en las horas pico de la tarde, alrededor de las 17:00 horas.

El estado del cielo variará a lo largo del día. Durante las primeras horas, se presentarán nubes altas, pero a medida que avance la mañana, el cielo se tornará poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza. A partir de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se anticipa un regreso de las nubes altas hacia la noche. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga alta durante la mañana, alcanzando un 100% a las 07:00 horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que las temperaturas aumenten, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 36% hacia las 12:00 horas, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 33 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá constante, lo que ayudará a moderar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de lluvia en la tarde, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las condiciones generales no indican un riesgo significativo de tormentas.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.