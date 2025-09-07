El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, especialmente durante las horas centrales, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura a pesar de las temperaturas relativamente altas.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 35°C en la tarde, lo que sugiere un día caluroso. Sin embargo, la humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 22% hacia la tarde. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 16 km/h a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. Sin embargo, no se esperan tormentas ni precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente a un 10% en las horas de la tarde, aunque sin expectativas de acumulación.

La visibilidad será buena, y no se prevén condiciones adversas que puedan afectar el tráfico o las actividades cotidianas. Los ciudadanos pueden disfrutar de un día mayormente nublado, ideal para actividades que no requieran un sol radiante. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y el cielo seguirá cubierto, lo que permitirá una transición suave hacia la tarde y la noche.

En resumen, Palma del Río experimentará un día caluroso y cubierto, con temperaturas elevadas y alta humedad, pero sin riesgo de lluvias. Se aconseja a la población mantenerse hidratada y protegerse del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.