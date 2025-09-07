El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

Hoy, 7 de septiembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 26 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 25 grados a la 01:00.

A medida que avanza la mañana, el cielo se tornará cubierto a partir de las 02:00, y esta condición se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas continuarán su descenso, alcanzando los 22 grados a las 04:00 y manteniéndose en torno a los 21 grados entre las 06:00 y las 07:00. La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% a la medianoche y aumentando hasta un 94% a las 07:00, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 18 km/h en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, el viento se tornará más suave, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h en la tarde. Esta brisa ligera puede ofrecer algo de alivio ante el calor, especialmente cuando las temperaturas alcancen su punto máximo, que se espera sea de 34 grados a las 17:00.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de tormentas hacia la tarde, especialmente entre las 20:00 y las 02:00 del día siguiente, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 10%. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que la precipitación se mantiene en 0 mm a lo largo del día.

La puesta de sol se producirá a las 20:43, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se transformará en un ambiente más nublado y cálido. Los residentes de Los Palacios y Villafranca deben prepararse para un día de calor moderado, con la posibilidad de un cambio en el tiempo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.