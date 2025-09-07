El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Osuna se prepara para un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 21 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con nubes altas, que irán dando paso a un cielo poco nuboso durante las primeras horas. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente, elevando las temperaturas hasta alcanzar su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 19% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque la sensación de calor será notable, la baja humedad en la tarde podría hacer que el calor sea más llevadero. Sin embargo, es importante que los habitantes de Osuna se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que alcanzarán hasta 37 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo a medida que avanza la jornada. Por la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, con ráfagas que podrían llegar a los 17 km/h. Esta brisa podría ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, las condiciones generales se mantendrán secas, lo que es ideal para actividades al aire libre.

Los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre podrán disfrutar de un día espléndido, con cielos despejados y temperaturas agradables. Sin embargo, se recomienda precaución ante la exposición prolongada al sol, especialmente para aquellos que planean realizar actividades físicas intensas.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, con un cielo que variará de nubes altas a despejado, sin riesgo de lluvias significativas. Los vientos moderados y la baja probabilidad de tormentas en la tarde completan un panorama meteorológico favorable para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.