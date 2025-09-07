El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender.

Las temperaturas oscilarán entre los 26°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 34°C durante la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 56%, irá disminuyendo a medida que el día avance, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde. Sin embargo, la humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en las horas más calurosas.

El viento soplará principalmente del sur y del oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 29 km/h. Durante las primeras horas, se prevé que el viento sea más fuerte, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más elevadas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 20:00 y las 21:00 horas. Esto podría ser un factor a considerar para aquellos que planean actividades al aire libre.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje despejado y soleado. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas más calurosas, especialmente entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente soleado con temperaturas cálidas y un leve riesgo de tormentas por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un tiempo caluroso y disfrutar de las horas de sol, pero sin olvidar la importancia de la hidratación y la protección solar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.