El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 33 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, especialmente durante las horas centrales del día. Esto permitirá que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 33 grados.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 20% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 5 y 29 km/h, predominando del sur y sureste en las primeras horas del día. A medida que el día progrese, el viento cambiará a dirección oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 13 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que aliviará las altas temperaturas, especialmente durante la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 15% de probabilidad entre las 20:00 y 02:00 horas. A pesar de esto, la mayor parte del día se mantendrá seco, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La calidad del aire se mantendrá en niveles aceptables, aunque se recomienda a las personas con problemas respiratorios que tomen precauciones, especialmente durante las horas de mayor calor. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

En resumen, Montilla experimentará un día cálido y mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas elevadas y una brisa ligera, los residentes podrán aprovechar al máximo este día de septiembre, aunque se les aconseja estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.