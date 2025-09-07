El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Moguer se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 22 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 21 grados a las 2 de la tarde y 20 grados a las 3 de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% a las 00:00 horas y manteniéndose en niveles elevados durante todo el día, alcanzando un 100% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde, cuando la temperatura podría llegar a los 30 grados entre las 4 y 5 de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h a las 3 de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, aunque la sensación térmica podría ser más cálida debido a la alta humedad.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las 8 de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser variable. Las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a un ambiente gris y opaco, pero sin la amenaza de tormentas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 25 grados a las 10 de la noche. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la alta humedad podría afectar la percepción del tiempo. El ocaso se producirá a las 20:47, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, hoy en Moguer se espera un día cubierto, con temperaturas cálidas y alta humedad, pero sin riesgo de lluvias. Ideal para disfrutar de la tarde en compañía, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ambiente más caluroso debido a la combinación de temperatura y humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.