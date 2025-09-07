El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 27 grados a las 00:00 horas, descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 23 grados a las 04:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 40% y aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de las 08:00 horas, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que las temperaturas comiencen a ascender nuevamente, alcanzando los 25 grados a las 02:00 horas y 24 grados a las 03:00 horas. La brisa será suave, con vientos provenientes del sureste a velocidades de entre 6 y 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas del día.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo de 31 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas. La humedad relativa disminuirá a un 37% en su punto más bajo, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más intensa. A lo largo de esta franja horaria, el cielo se cubrirá parcialmente con nubes, pero no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

En la tarde-noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 30 grados a las 18:00 horas y bajando a 26 grados hacia las 21:00 horas. El cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 20:36 horas. Los vientos continuarán soplando desde el sureste, aunque con una ligera disminución en su intensidad, alcanzando velocidades de entre 4 y 8 km/h.

En resumen, el día en Martos se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas cálidas durante la tarde y una brisa suave que hará que el calor sea más llevadero. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre en un ambiente agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.