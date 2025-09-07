El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 7 de septiembre

El día de hoy, 7 de septiembre de 2025, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo con nubes altas, que comenzarán a dar paso a un estado poco nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía y cubierto en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados . La mañana comenzará con temperaturas agradables de alrededor de 27 grados, descendiendo ligeramente a 24 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se anticipa un aumento significativo en la temperatura durante la tarde, alcanzando un máximo de 34 grados a las 16:00 horas. A medida que el sol se ponga, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 23 grados al final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 57% en la madrugada y alcanzando picos de hasta el 99% en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h. Esto podría proporcionar algo de alivio ante el calor, aunque la sensación térmica podría seguir siendo elevada debido a la combinación de temperatura y humedad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia del 0% en todas las franjas horarias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de tormentas, con un 10% de probabilidad entre las 20:00 y 02:00 horas, aunque las condiciones generales no indican un tiempo severo.

En resumen, Marchena experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento moderado que podría ofrecer algo de alivio. La alta humedad y la posibilidad de tormentas al final del día son factores a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-09-06T21:07:15.